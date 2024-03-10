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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 20:24 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 20:24

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a sert tepki!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı. İlk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarları hakeme çok büyük tepki gösterdi. Takvim.com.tr o anları görüntülerken, hakemler güvenlik önlemleri alındıktan sonra tünele girebildi. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Hakem hiç hazır değil. Kadir Sağlam, yün yumağını birbirine soktu. Fazla faul yapan Pendikspor, fazla kart gören Fenerbahçe. Fenerbahçeli futbolcular çok sinirleniyor ama sinirlenmeyeceksin, sen liderliğe gidiyorsun" dedi.

Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlundan olay sözler
Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu'ndan olay sözler

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