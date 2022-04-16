RAMAZAN İMSAKİYE
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Erman Toroğlu'ndan bomba etkisi yaratacak çıkış: Oynanan oyun çok büyük

Erman Toroğlu'ndan bomba etkisi yaratacak çıkış: Oynanan oyun çok büyük
16.04.2022 01:42

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Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsacak açıklamalar... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yaşanan hakem krizleri ve istifaların etkisi sürerken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba etkisi yaratacak açıklamalar yaptı. Usta yorumcu, "Altı tane hakem var olay oluyor biri duyuyor diğeri duymuyor korkudan. Söylüyorlar konuşmaları bize versenize. On beş gün sonra siliniyor diyorlar ama... VAR ile konuşmalar silinmiyor. Kimler giriyor devreye? Silinmiyor" ifadelerini kullandı. Toroğlu,Türk futbolunda rezil bir oyun oynandığını iddia ederek, "Büyük takımlar, küçük takımlar hepiniz yanacaksınız. Oynanan oyun çok büyük" ifadelerini kullandı.

Spor Videoları

Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsacak açıklamalar... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yaşanan hakem krizleri ve istifaların etkisi sürerken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba etkisi yaratacak açıklamalar yaptı. Usta yorumcu, "Altı tane hakem var olay oluyor biri duyuyor diğeri duymuyor korkudan. Söylüyorlar konuşmaları bize versenize. On beş gün sonra siliniyor diyorlar ama... VAR ile konuşmalar silinmiyor. Kimler giriyor devreye? Silinmiyor" ifadelerini kullandı. Toroğlu,Türk futbolunda rezil bir oyun oynandığını iddia ederek, "Büyük takımlar, küçük takımlar hepiniz yanacaksınız. Oynanan oyun çok büyük" ifadelerini kullandı.

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