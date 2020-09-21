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Emre Bol'dan Fenerbahçeli Frey için şok sözler! Futbolcu değil başka bir şey...

Emre Bol'dan Fenerbahçeli Frey için şok sözler! Futbolcu değil başka bir şey...
21.09.2020 22:37

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe - Hatayspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Bol, "Frey başka bir şey güzel kardeşim, futbolcu değil diyorum inanmıyorlar bana." ifadesini kullandı.


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