Emre Bol'dan Fenerbahçeli Frey için şok sözler! Futbolcu değil başka bir şey...

21.09.2020 22:37

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe - Hatayspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Bol, "Frey başka bir şey güzel kardeşim, futbolcu değil diyorum inanmıyorlar bana." ifadesini kullandı.