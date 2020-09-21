A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe - Hatayspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Bol, "Frey başka bir şey güzel kardeşim, futbolcu değil diyorum inanmıyorlar bana." ifadesini kullandı.
Emre Bol'dan Fenerbahçeli Frey için şok sözler! Futbolcu değil başka bir şey...
21.09.2020 22:37
- Emre Bol'dan Fenerbahçeli Frey için şok sözler! Futbolcu değil başka bir şey...
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