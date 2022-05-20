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Diyarbakır'da tepki çeken olay! Tekvando antrenörü rakibine yenilen kız sporcuyu tokatladı

Diyarbakır'da tepki çeken olay! Tekvando antrenörü rakibine yenilen kız sporcuyu tokatladı
20.05.2022 13:15

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Diyarbakır'da tepki çeken bir olay yaşandı. Merkez Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando il seçmeleri düzenlendi. Bir kız sporcunun antrenörü Orhan B, kazanan rakip sporcuyu tebrik ettikten sonra seyircilerin önünde elenen sporcusuna tokat attı. Yaşananlar saniye saniye kaydedilirken durum tepkilere sebep oldu.

Spor Videoları

Diyarbakır'da tepki çeken bir olay yaşandı. Antrenör tekvandoda rakibine yenilen sporcusuna tokat attı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando il seçmeleri düzenlendi. Seçmelere katılan bir İrem P. rakibine yenilerek elendi.

RAKİBİNE YENİLEN SPORCUYU TOKATLADI
Sporcunun antrenörü Orhan B, kazanan rakip sporcuyu tebrik ettikten sonra seyircilerin önünde elenen sporcusuna tokat attı.

Geriye doğru savrulan sporcu, hiçbir şey yapmadan beklerken, antrenör de minderi terk etti.

SEÇMELER ERTELENDİ
Yaşanan gerginlik üzerine olayın büyümemesi için salona polis çağrılarak, tutanak tutuldu ve il seçmeleri ertelendi.

Bu arada, o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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