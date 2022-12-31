Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Ronaldo, bu yıl yaşananların ardından takımdan ayrıldı.Karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Ronaldo, Dünya Kupası'nda da ülkesi Portekiz ile hayal kırıklığı yaşadı.Birçok takımın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki efsanenin, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imza atmak üzere olduğu iddia edilmişti.

TRANSFERİN SİNYALLARİNİ VERMİŞTİ

Manchester United'dan ayrılmasının ardından adı sık sık Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan temsilcisinden açıklama gelmişti.

"YIL SONUNA KADAR BEKLEYELİM"

Kulübün sportif direktörü Marcelo Salazar, Portekizli yıldızın transferi konusunda gelen soruyu, "Evet ya da hayır dememe izin yok. Bekleyelim ve yıl sonuna kadar işlerin nasıl yürüdüğünü görelim" diye yanıtlamıştı.

VE TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Ronaldo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

75 MİLYON EURO ALACAK

Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi.

2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programında Ronaldo'nun Arabistan'a transfer olacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan "Cristiano Ronaldo ve Messi arasındaki tercihiniz değişti mi?" sorusuna, "Maalesef Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için siyasi olarak harcadılar. Aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a transfer olacak" cevabını vermişti.

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