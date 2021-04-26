RAMAZAN İMSAKİYE
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Burak Yılmaz attı Fransız spiker çıldırdı

Burak Yılmaz attı Fransız spiker çıldırdı
26.04.2021 11:22
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Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk iddiasını sürdüren Burak Yılmaz, bir diğer şampiyonluk adayı olan Lyon'a karşı kritik bir maça çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Kritik maçta ilk 11 oynayan ve maçın son dakikasına kadar sahada kalan Burak Yılmaz, ilk yarıda ve maçın 85. dakikasında attığı gollerle takımına hem 3 puan getirdi hem de tarihe geçti. Burak Yılmaz ayrıca 1 gole asisti ile katkı sağladı. Yılmaz'ın damga vurduğu gecede maçı anlatan spiker, milli oyuncunun golünü anlatırken kendinden geçti.


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