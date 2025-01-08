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Kerimcan Durmaz tutuklandı!
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Kerimcan Durmaz tutuklandı!

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 12:47

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fenomen Kerimcan Durmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında şüpheli Durmaz, dün gözaltına alınmıştı. Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Durmaz, daha sonra tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüpheli Durmaz, daha sonra çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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