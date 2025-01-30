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Denizli’de feci kaza: Ölen 4 kişinin kimliği belirlendi!
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Denizli'de feci kaza: Ölen 4 kişinin kimliği belirlendi!

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 13:12

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cam atölyesi çalışanlarını taşıyan 20 S 0547 plakalı servis midibüsü devrildi. Kazada İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ hayatını kaybetti. 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın, midibüsün çöp konteynerine ve elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir cam atölyesinde çalışan işçileri taşıyan H.K.'nin kullandığı 20 S 0547 plakalı servis midibüsünün devrildiği kazada; ölen 4 kişinin İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ olduğu belirlendi. Feci trafik kazasında 4'ü ağır 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevre hastaneye kaldırıldı. Kazanın, midibüsün önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da elektrik direğine çarpıp, devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

VALİ İLE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de olay yerine gelerek bilgi aldı. Öte yandan hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

MİDİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölen ve yaralanan işçilerin yakınları, midibüs şoförü H.K.'ye saldırmak istedi. Olay yerinden uzaklaşıp, evine kaçan H.K. jandarma tarafından yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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