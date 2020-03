Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu |Video 11.03.2020 13:06

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yarın (12 Mart 2020) Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle değil, kalbiyle yazdığı İstiklâl Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından kabulünün 99. yıl dönümüdür. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmet, hürmetle yad ediyorum." dedi. Başkan Erdoğan, konuşmasını İstiklâl Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak sonlandırdı. İşte o anlar...

Partisinin grup toplantısından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı. Başkan Erdoğan, "Yarın (12 Mart 2020) Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle değil, kalbiyle yazdığı İstiklâl Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından kabulünün 99. yıl dönümüdür. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmet, hürmetle yad ediyorum." dedi.

"BESTESİNİN KARIŞIKLIĞI NEDENİYLE..."

Başkan Erdoğan, "Bayrağa, hilale, istiklâle, toprağa, şühedaya, ezana, millete yapılan her atıfla İstiklal Marşı'mız yüreklerimizi titretir, şevkimizi kamçılar. Geçmişini bilmeyenin, acısıyla ve tatlısıyla geçmişine sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Bunun için her evladımızın İstiklal Marşı'mızın sadece ilk iki kıtasını değil, 10 kıtasının her kelimesini, her satırını lafzıyla ve ruhuyla zihnine ve kalbine kazıması lazımdır. Bestesinin karışıklığı sebebiyle İstiklal Marşı'mızın ilk iki kıtasındaki mesajları dahi çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadığımıza inanıyorum. Bu ülkenin okullarının kapısından İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının sözlerini ve manasıyla öğrenmemiş hiçbir evladımızın dışarı çıkamaması lazımdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda İstiklâl Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak sonlandırdı.