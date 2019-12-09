Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikası iddialarına yanıt 09.12.2019 12:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddialarına değinen Akar, "Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, açıklamalarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikası ile ilgili iddialarına da değindi.



YANLIŞ BİR ALGI VAR

Milli Savunma Bakanı Akar, "Burada sanki tank üretiliyormuş gibi yanlış bir algı var. Tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Tank üretimi ayrı bir teknoloji, ayrı bir yatırım. Bu firma altıktan sonra 50 milyon dolar katkı sağlayacak fakat bunun dışında belki de bundan daha fazla oradaki fabrikanın her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonunu sağlayacak. Biz bu şekilde baktığımızda, bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.



GİZLİ SAKLI BİR ŞEY YOK!

Akar, Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddialarına ilişkin "Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikalarından birisinin "ihalesiz, Katar ordusuna peşkeş çekildiğini" iddia ederek, bunu "ihanet" olarak nitelendirmişti.

ERDOĞAN: DEFALARDA ANLATTIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki tank palet fabrikasının satılacağına ilişkin yalanı diline dolamasına tepki göstermişti.

Erdoğan, "Sakarya'daki tank palet fabrikası… Bu konuyu defalarca izah ettik. Bilgileri belgeleri kamuoyu ile paylaştık. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğunu sadece işletme hakkının belli bir süre ile Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Bu süreçte de 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel bir hale geleceği de bu anlaşmanın kayıtları arasında vardır. Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.