Haberler Sevmek Zamanı Videoları Sevmek Zamanı 4. bölüm 2. fragmanı: "Neden ben bunu yaşamak için bedel ödemek zorundayım?"

Sevmek Zamanı 4. bölüm 2. fragmanı: "Neden ben bunu yaşamak için bedel ödemek zorundayım?"

Sevmek Zamanı 4. bölüm 2. fragmanı: "Neden ben bunu yaşamak için bedel ödemek zorundayım?"
08.07.2022 18:31

OTOMATİK OYNAT

Sevmek Zamanı 00:42
İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2....
Sevmek Zamanı 00:40
Sevmek Zamanı 4. bölüm...
Sevmek Zamanı 00:45
Sevmek Zamanı 3.bölüm 2....
Sevmek Zamanı 00:30
Sevmek Zamanı 3. bölüm...
Sevmek Zamanı 00:30
Sevmek Zamanı 2. bölüm 3...
Sevmek Zamanı 00:30
Sevmek Zamanı 2. bölüm 2....
Sevmek Zamanı 00:30
Sevmek Zamanı 2. bölüm...

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği, atv ekranında yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan Sevmek Zamanı dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Neden ben bunu yaşamak için bedel ödemek zorundayım?" sözleri damga vurdu....

Sevmek Zamanı Videoları

Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Feryat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır. Firuze'yi demir parmaklıkların ardından çıkaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir. Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır.

Kağan, Firuze'ye tertemiz gidebilmek için zaten kağıt üzerinde olan evliliğini bitirecek adımı atmaktan da geri durmaz. Ancak tüm bunlar Leyla'nın yeni hamlelerine engel olmadığı gibi Firuze'ye karşı daha fazla diş bilemesine neden olur. Firuze ise Kağan'ın attığı adımlar karşısında kafası karışmış ve ne yapacağını bilemez haldedir.

SON DAKİKA