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İbn-i Sina'nın salgın dönemi tavsiyeleri! Koronavirüs salgını 1956 yapımı İbn-i Sina filmini hatırlattı!

İbn-i Sina'nın salgın dönemi tavsiyeleri! Koronavirüs salgını 1956 yapımı İbn-i Sina filmini hatırlattı!
24.01.2023 09:07 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:07

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs şu ana kadar 1 milyonu aşkın kişide görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bine dayandı. Dünya koronavirüsle mücadele ederken Rusya, 1956 yapımı bir salgın filmini tekrar yayınlamaya başladı. İbn-i Sina'nın salgın konusundaki tavsiyelerinin yer aldığı film sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1956 yapımı Sovyet filminde bakın hangi tavsiyeler nasıl aktarılıyor.

Sağlık Videoları

Dünya koronavirüsle uğraşırken Rusya'da 1956 yapımı İbn-i Sina filmi yeniden gündeme geldi. Film tıp insanı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina'yı konu alıyor. Filmde en çok dikkat çeken bölüm ise İbn-i Sina'nın salgın hastalıklara karşı yaptığı uyarılar. Koronavirüs salgını ile mücadele eden dünya bugün bir kez daha bu filmi konuşuyor. İbn-i Sina'nın tavsiyeleri bugünkü koronavirüs için de büyük önem taşıyor.

İBN-İ SİNA KİMDİR?
Fars tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina,buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır.

İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240'ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Kayda geçen yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb'dır (Tıbbın Kanunu). Bu iki eser Orta Çağ üniversitelerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain'de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur.

Samanoğulları sarayı kâtiplerinden Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbn-i Sina (Batı'da Avicenna adıyla tanınır), babasından, ünlü bilgin Natili'den ve İsmail Zahit'ten ders aldı. Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi'nin el-İbane's aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu. Babası ölünce, Cür-can'da Şirazlı Ebu Muhammed'ten destek gördü (Tıp Kanunu'nu Cürcan'da yazdı). Çağında tanınan bütün Yunan filozoflarının ve Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiştir.

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