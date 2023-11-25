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Haberler Safir Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 16:07 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 16:07

Safir 13. bölüm 3. fragmanı: “Yaman sana yalan söyledim, bebeğimizi kurtar”

atv'nin sevilen dizisi Safir 13. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmana, “Yaman sana yalan söyledim, bebeğimizi kurtar” sözleri damga vurdu.

Feraye ve Yaman'ın atölyedeki yakınlaşmalarına şahit olan Ateş, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu yüzden herkesin tek tek karşısına çıkar ve en çekindikleri soruları sorar. Ancak hiç kimse dürüstçe cevap vermez. Çünkü herkesin eli kolu bağlıdır, hayatları pahasına korudukları sırlar vardır. Diğer yandan Feraye ve Yaman'ın peşine düşen tek kişi Ateş değildir. Aleyna da bazı şeyleri çözmeye başlamıştır. Ancak güvenilmez biri olarak görüldüğü için, kimse onun ithamlarını ciddiye almaz. Ateş dışında… Yaman ise atölyede Feraye ile kilitli kalmalarının ardındaki gizemi çözmeye çalışırken Feraye'nin karnındaki bebeğin babasının kendisi olduğundan şüphelenir. Bu şekilde sonuca ulaşamayan Ateş sonunda herkesi bir araya getirip yüzleştirmeye karar verir. Gece her şey onun planladığı gibi başlar. Yoksa bütün sırlar ortaya mı dökülecektir? Yaman, Feraye'nin bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenecek mi?

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Safir 12. bölüm 3. fragmanı: “Sakın benden vazgeçme…”
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Safir 12. bölüm fragmanı: "Yaman’ın hayatı, benim yüzümden tehlikeye girebilir!"
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