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Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oluyor!

Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oluyor!
14.03.2023 10:23

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatı bugün açıklanıyor. Başlangıç paketinin 1 milyon lira civarında olması bekleniyor. Ay sonu itibarıyla çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg sahiplerine teslim edilecek.

Otomobil Videoları

Türkiye'nin Otomobili Togg'un satış süreci başlıyor. Bugün fiyatının açıklanıp, ön sipariş sürecinin başlaması hedefleniyor.

Mart sonundan itibaren çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg kademe kademe sahiplerine teslim edilecek.

FİYAT NE OLACAK?
Togg'da fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Kısa süre önce ÖTV matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı.

Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı. Bu düzenlemeden sonra Togg'un başlangıç paketlerinin 1 milyon lira civarında satışa çıkacağı tahminleri yapılmaya başlandı.

ÖN SİPARİŞ ŞİMDİ
Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan Togg C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek.

İLK TESLİMAT MART SONU
İlk teslimat mart sonu itibarıyla başlayacak. NFT'lerin satışındaki öncelik hakkı geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, yarışmanın iptal edildiği milli otomobilde sadece çekilişle öncelik belirlenecek.

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