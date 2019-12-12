Atv Müge Anlı son bölüm izle 12 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay olayında son dakika gelişmesi! İhbar eden meçhul kişi... 12.12.2019 17:48

Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili ortaya çıkan gerçekler kan dondurmaya devam ediyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül'ün anlattıklarıyla şoke olmuştu. Kızını aramak için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay hakkında anlattıkları ve ortaya çıkan iddialar devam ediyor. Mehmet Muharrem Elbay'ı ihbar eden meçhul kişi kim? Müge Anlı'nın bugünlü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 12 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Atv Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül hakkında ortaya atılan iddiaları paylaşmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün anlattıkları akıl alır gibi değildi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak ihbarda bulunan kişilerin Zeynep Ergül hakkında anlattıkları ise ikinci Palu vakası dedirtti.

Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 19 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Zeynep Hanım'ın iddiasına göre evlerini beğenmediği kızından 5 aydır haber alamıyordu. Müge Anlı ve ekibi kısa sürede Zeynep Ergül'ün kızı Fatma'ya ulaştı ve bulunduğu haberini Zeynep Ergül ve ekran başındakilere verdi.

AİLESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN EVDEN KAÇTI

Yapılan araştırmalarda ise Fatma'nın ailesinden şiddet gördüğü için evden kaçtığı ve okuluna da devam ettiği ortaya çıktı. Müge Anlı, Fatma'yı tekrar eve dönmeye ikna etmeye çalışırken anne Zeynep Ergül hakkında çok başka bilgilere ulaşıldı.

KOCASININ EKTİĞİ KENEVİRİ MARUL SANDI

'O bilgiler ne?' diye merak ediyorsanız okumaya devam edin, zira ağzınız açık kalacak. Zeynep Ergül'ün kocasının evinin bahçesinde kenevir ektiği ve uyuşturucu temininde bulunduğu, isminin yaralama olayına karıştığı, Suriye'den insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Kocasının ektiği keneviri marul sandığını ifade eden Zeynep Ergül'ün tek başına Palu ailesini geride bıraktıracak başka vukuatları da var; dolandırıcılık, zorla senet imzalatma, silah kaçakçılığı, iftira ve daha neler neler... Ancak bir tanesi var ki, "Tesadüfün ancak bu kadarı olur!" dedirtti.

HEM MÜGE ANLI'YI HEM DE İZLEYİCİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Çünkü daha önce programda katili aranan Mehmet Elbay'la ilgili şüphelilerin arasında Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Ergül varmış! Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili daha önce yayına katıldığı belirlenen Zeynep Ergül'ün çelişkili ifadeleri hem Müge Anlı'yı hem de seyircileri çileden çıkarttı. Sorulan her soruya "Bilmiyorum" yanıtını vererek bir şeyler sakladığıyla ilgili ipuçları veren Zeynep Ergül, annesinin ve ağabeyi Cahit Ergül'ün kendisini öldürmek istediğini iddia etti.

"MEHMET ELBAY'I ABİM ÖLDÜRDÜ VE KUYUYA ATTI"

Daha sonra canlı yayına bağlanan bir seyircinin Zeynep Ergül'ü Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'nde gördüğünü söylemesi ise programa bomba gibi düştü:

"Ben Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde bu bayanı gördüm. Her hafta hapiste olan eşine görüşe geliyor. Kadınlarla konuşurken, abisi için 'Abim Müge Anlı'ya çıktı. O adamı (Mehmet Elbay) öldürdü ve kuyuya attı, konuyu da kapattı' dedi. Hatta cezaevine girmiş kendisi, onu da söyledi. 6 ay cezaevinde yattığını dile getirdi. Kendisine tacizde bulunan bir adamı yaralamaktan 6 ay cezaevinde kaldığını bize anlattı."

MEHMET MUHARREM ELBAY'A NE OLDU?

2017 yılında işlenen vakada kayıp Mehmet Elbay'ın cinayete kurban gidip gitmediği konuşulmuş, ancak uzun süre gündemde olan olayla ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı. Şüphelilerden Cahit Ergül'ün yayına bağlanarak küfretmesi de o dönem epey konuşulmuştu.

"BURASI SİZE MEZAR OLACAK!"

28 Şubat 2017 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay'ın başına ne geldiğini öğrenmek için programa katılan kızı Büşra ise Zeynep Ergül'ün bir şeyler bildiğini savundu. İddialara göre 2017 yılında Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Erbay'ın eşini "Burası size mezar olacak" diye tehdit etti.