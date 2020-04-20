20.04.2020 16:32

Çukur bu akşam var mı? Show TV ekranlarında pazartesi akşamı heyecanla izlenen Çukur dizisinin son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Heyecan dolu bölümde gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirmek için uğraştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyicilerin heyecanla beklediği Çukur 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece Çukur bu akşam var mı sorusu yanıt bulmuş oldu. İşte Çukur 93. bölümde yaşanacaklar...

Çukur bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Heyecan dolu son bölümde Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişti. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin bir süredir beklediği Çukur 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Çukur bu akşam var mı? Çukur 93. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm tarihi

Çukur evden çekilen sürpriz bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Çukur, evde çekilen yeni bölümüyle bu akşam özleme son veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölümlerinin ekrana gelemediği haftalarda da sosyal medyada çok konuşulan dizi, sürpriz bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

ÇUKUR 93. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Çukur', bu hafta oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde Yamaç'la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu'nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer'in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.

YAMAÇ VARTOLU'YA DANIŞIYOR

Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak.

YAMAÇ'IN DOSTU KİM?

Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak.

Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.

Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.