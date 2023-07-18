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Zara’nın sır gibi sakladığı kız kardeşi evlendi! İşte düğünden görüntüler…

Zara’nın sır gibi sakladığı kız kardeşi evlendi! İşte düğünden görüntüler…
18.07.2023 09:51 - Son Güncelleme: 18.07.2023 09:51

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Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran ve yıllar içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zara, sesi ve güçlü yorumuyla sık sık adından söz ettirdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü türkücü, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Zara'nın sır gibi sakladığı kız kardeşi evlendi. Zara'nın sahne aldığı düğünden kareler sosyal medyaya düşerken damadın kim olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zara'nın biricik kız kardeşi Bahar Yılmaz'ın düğününden kareler...

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