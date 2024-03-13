SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 22:55 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 22:55

Zahide Yetiş'in 6 yaşındaki oğlunu gören şaştı kaldı!

Mutfak Bahane, Yeniden Başlasak gibi programlarla tanınan sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği eşi ile sessiz sedasız boşandığını açıklamıştı. Böylelikle 9 yıllık evliliklerinin sona erdiği ortaya çıkmıştı. 44 yaşındaki başarılı sunucu ve Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi Aras'ı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından oğlu Aras ile sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte ilgi odağı olan Zahide Yetiş'in oğlu Aras...

SIRADAKİ VİDEO
Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı'nın eşi bakın kim çıktı!
13.03.2024Çarşamba
Çitos Efe'nin son hali herkesi şaşkına çevirdi! İşte son hali...
13.03.2024Çarşamba
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar dizi setinden paylaştı! Brokoli ile...
13.03.2024Çarşamba
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'e bakın! Son hali annesi Belçim Bilgin'e çok benzetildi
13.03.2024Çarşamba
Murat Cemcir'den Ahmet Kural itirafı! “Eski bir arkadaşım” deyip açıkladı! Bakın düğününe neden gitmemiş...
13.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Eros davasında kedi katili İbrahim Keloğlan’ın cezası belli oldu! Kedi Eros duruşmasında Keloğlan’ın ifadesi dehşete düşürdü! 01:51
Eros'u canice katletmişti! Keloğlan'ın cezası belli oldu!
13.03.2024Çarşamba
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık gönlünü bakın kime kaptırdı! Yeni sevgilisi de oyuncu çıktı! 01:04
Sadri Alışık gönlünü bakın kime kaptırdı!
13.03.2024Çarşamba
Hande Doğandemir’in sevgilisi Murat Ceylan mı? Survivor Murat Ceylan ünlü oyuncu ile aşk mı yaşıyor? O paylaşım kafaları karıştırdı... 00:36
Murat Ceylan ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor?
13.03.2024Çarşamba
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu! 00:42
CHP'nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP'li Dursun Çicek rahatsız oldu!
13.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA