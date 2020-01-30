Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızının oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in kızı... 30.01.2020 12:05

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı şoke etti! Görenler inanamıyor. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Aydan Şener bir döneme damgasını vurmuştu. Şener'in kendisi ekranda yok ama kızı Ecem Akbin, annesinin yokluğunu aratmıyor. Evet, bugüne kadar pek bilinmese de Aydan Şener'in oyuncu bir kızı var. Aydan Şener'in kızını görenler 'yok artık' diyor. Aydan Şener'in kızını görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Aydan Şener'in oyuncu kızı Ecem Akbin...

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Ekranlara veda eden Aydan Şener'in kızını görenler 'yok artık' diyor. Tam adı Memnune Aydan Şener'dir. Orta halli bir aileye mensup olan Şener, ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 1981 senesinde babasının arkadaşının ısrarı üzerine güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Sanatçı aynı yıl Miss World Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Bu sırada gelen reklam ve film tekliflerini değerlendirdi. Önce küçük bir köylü kızını oynadığı reklam filminden sonra yapımcılardan olumlu not alan Şener, kendisine teklif edilen "Küçük Ağa" adlı televizyon dizisinde oyunculuk yaşamına başladı.

1983 yılında evlendi, Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991yılında eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı ve bir daha evlenmedi. Daha sonra kendisini oyunculuk kariyerinin bir basamak daha üstüne taşıyan Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu ve Fatih Harbiye dizilerinde oynadı.

Özel kanalların henüz emeklemeye yeni başladığı 1990'lı yıllarda başta TRT'ye olmak üzere özel televizyonlara dizi ve film çalışmaları yaptı. Daha sonra 2003 senesinde TRT için "Mühürlü Güller" dizisini çekti. 2015 yılında Tiyatro Kedi tarafından sahnelenen "Başarımı Karılarıma Borçluyum" adlı tiyatro oyununda farklı tipteki yedi kadını başarılı bir şekilde oynayarak izleyicilerden tam not aldı.

Aydan Şener'in kızı da annesinin yolundan giderek Show TV'de yayınlanan "Medcezir" dizisinde rol aldı.

Aydan Şener, son olarak "Kalbimdeki Deniz" "Zahide" karakterini oynadı.