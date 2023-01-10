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Yeni gelin Aslı Enver son haliyle şaşırttı! 2 aylık hamile...

Yeni gelin Aslı Enver son haliyle şaşırttı! 2 aylık hamile...
10.01.2023 19:36 - Son Güncelleme: 10.01.2023 19:37

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Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle adından söz ettiren Aslı Enver, geçen aylarda iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlendi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Çok konuşulan paylaşımın ardından Enver'in hamile olduğu da ortaya çıktı. İlk bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Beyazlar içinde poz veren Enver'in son hali dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

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