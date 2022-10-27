Yeliz Yeşilmen'den ortalığı karıştıracak sözler! Sosyal medya ikiye bölündü: "Hadise, Sinan Akçıl, Hülya Avşar..."

Yeliz Yeşilmen'den ortalığı karıştıracak sözler! Sosyal medya ikiye bölündü. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek isimli yarışma programıyla ilk kez adını duyduğumuz Yeliz Yeşilmen ünlüler dünyasını karıştıracak bir açıklamaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan Yeşilmen'in performansı eleştirilere neden olmuştu. Sosyal medyada kendisini eleştirenlere yanıt veren Yeliz Yeşilmen, "Türkiye'de 5 tane güçlü ses var gerisi fasa fiso." diyerek hedef aldığı isimlerle gündeme bomba gibi düştü. Yeşilmen'e katılanlar da oldu, "Sesiyle olmadı ona buna sataşarak gündem olmaya çalışıyor" diyenler de...