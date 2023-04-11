RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...
11.04.2023 12:40

OTOMATİK OYNAT

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Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Uğur Polat, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Turgut Ali karakterini canlandıran Yurdaer Okur yeni bölümle birlikte gündem oldu ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 48 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Aslen Rizeli olan Okur hakkında en çok "Yurdaer Okur'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Okur'un 12 senedir evli olduğu eşi de oyuncu çıktı. İşte Yurdaer Okur'un Yabancı Damat'ta da rol alan oyuncu eşi...

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Hakim dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Yurdaer Okur, Azem karakterinin Ozan'ı vurmasıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Okur'un hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YURDAER OKUR VE EŞİ DİLARA YALÇIN OKUR

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