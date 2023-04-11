Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Uğur Polat, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Turgut Ali karakterini canlandıran Yurdaer Okur yeni bölümle birlikte gündem oldu ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 48 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Aslen Rizeli olan Okur hakkında en çok "Yurdaer Okur'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Okur'un 12 senedir evli olduğu eşi de oyuncu çıktı. İşte Yurdaer Okur'un Yabancı Damat'ta da rol alan oyuncu eşi...