Yargı 15. bölüm fragmanı: Masum olduğunu kanıtlayacağız Ceylin

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.