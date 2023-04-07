RAMAZAN İMSAKİYE
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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli!
07.04.2023 23:42

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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi. Verdiği bir röportajda "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" diyerek işin aslının öyle olmadığını dile getiren Polatoğulları'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Gerçeği duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Diren Polatoğulları'nın memleketi aslen Tuncelili.

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