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Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Hiç çaktırmamışlar ama meğer...

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Hiç çaktırmamışlar ama meğer...
09.12.2022 15:55

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Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Arka Sokaklar, İyilik gibi dizilerinde olduğu Cuma akşamı reytinglerde aradan sıyrılmayı başaran Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinde neler olacağı merak konusu. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer, Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kızının kendisi gibi oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

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1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, son olarak Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Şerif Sezer hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu duyunca inanamadı.

İşte Şerif Sezer ve kızı Deniz Arna

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