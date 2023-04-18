RAMAZAN İMSAKİYE
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Yalı Çapkını yönetmeninden olay hamle! Mert Yazıcıoğlu’nu takipten çıkardı

Yalı Çapkını yönetmeninden olay hamle! Mert Yazıcıoğlu’nu takipten çıkardı
18.04.2023 10:29 - Son Güncelleme: 18.04.2023 10:30

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fra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bunlar olurken, Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nu takipten çıkaran Yazıcıoğlu sonrasında Mert Ramazan Demir'i de takip çıkarmıştı. Yazıcıoğlu'nun bu hamleleri sonrası Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin, Mert Yazıcıoğlu'nu takipten çıkardı.

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