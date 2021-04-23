RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Volkan Konak’ın kızını görenler şaştı kaldı! İşte Volkan Konak’ın güzeller güzeli kızı…

Volkan Konak’ın kızını görenler şaştı kaldı! İşte Volkan Konak’ın güzeller güzeli kızı…

Volkan Konak’ın kızını görenler şaştı kaldı! İşte Volkan Konak’ın güzeller güzeli kızı…
23.04.2021 18:59
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Türkiye'nin Kuzeyin Oğlu olarak tanıdığı 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, yeni bir şov programıyla ekranlara döndü. Karadenizli müzisyen Volkan Konak, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor şöhretinin aksine. Evli ve 3 çocuk babası olduğu bilinen Volkan Konak'ın çocukları adeta bir sır. Ancak sosyal medya yine iş başına geçti ve Volkan Konak'ın merak edilen çocuklarını ortaya çıkardı. Volkan Konak'ın kızı Şimal ise görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte başta Volkan Konak olmak üzere ünlülerin çocukları.


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