Volkan Demirel’e Felipe Melo’dan destek!

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo da Türkiye'deki deprem felaketi için paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde 'Geçmiş olsun Türkiye' temalı bir videoyla mesaj gönderen Brezilyalı yıldız şimdi de Galatasaray forması giyerken Fenerbahçe'nin kaptanlığını yaptığı ve rekabet içinde olduğu Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında yapılan paylaşıma destek verdi. Şu anda ülkesi Brezilya'da Fluminense forması giyen Melo da bu paylaşımı kalp emojisiyle alıntıladı. İşte o paylaşım…