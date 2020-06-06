Victoria's Secret'a kayyum atandı, sosyal medya yıkıldı: Meleklere biz sahip çıkabiliriz

06.06.2020 11:49

ABD merkezli kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı. Haberin duyulmasının ardından sosyal medya yıkıldı. Bir Twitter kullanıcısı, "Meleklere biz sahip çıkabiliriz" dedi. İşte Victoria's Secret'a kayyum atanmasının detayları ve sosyal medyada verilen tepkiler...

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı. Şirketin 800'den fazla çalışanının işinin riske girdiği belirtiliyor.





Victoria's Secret, kayyum atanmasından önce 785 çalışanını ücretsiz izne çıkarmıştı.





Televizyon defileleriyle bilinen şirketin İngiltere genelinde 25 mağazası bulunuyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu mağazalar Mart'tan beri kapalı.

Şirketin idaresini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte üstlendi. Deloitte, mağazalar için müşteri aradıklarını ve ilk aşamada işçi çıkarmayacaklarını açıkladı.



Şirket yetkilerinden Rob Harding, Victoria's Secret'ın salgının yeni kurbanlarından biri olduğunu söyledi.







DÜNYANIN EN ŞANSLI KAYYUMU!

Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atanmasının ardından sosyal medya adeta yıklıdı. Bir sosyal medya kullanıcısı haberi, "Dünyanın en şanslı kayyumu" şeklinde yorumladı.









"MELEKLERİ SAHİPLENEBİLİRİZ"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Meleklere ne olacak acaba, biz sahiplenebiliriz" dedi.





Victoria's Secret'a kayyum atanmasıyla ilgili Twitter'da "Ee biz yılbaşında ne izleyeceğiz" paylaşımları yapıldı.