Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı! İşte hakkında uyuşturucu operasyonu yürütülen ünlülerin listesi: Hadise, İrem Derici...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.



ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM LİSTEDE



İstanbul il jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci'nin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu kapsamda bu isimlerin ifadelerin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi.

Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı.

İşte operasyon düzenlenen isimlerin listesi:



-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF



-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Feyza ALTUN



-Derin TALU

-Deren TALU



-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY



-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN

-Dilan POLAT

-Engin POLAT

Konuyla ilgili ünlü şarkıcılar Derici ve Sali'nin avukatları açıklama yaptı.





JANDARMAYA GİDİYORUZ



Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Operasyonda adı geçen Sali'nin avukatı Cemil Cem Eribol ise müvekkilinin yurt dışında olduğunu bildirdi.



Elibol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Müvekkilem Ziynet Sali'nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir. Şöyle ki Müvekkilem Ziynet Sali de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz : Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi-alakası yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz."