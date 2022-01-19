Ünlüler alemi her gün bir krizle çalkalanıyor. Kimi kıyafeti kimi ayrılıkları kimi de aşkları ile gündemi sallıyor.

Ancak bu kez kıskançlık krizi patladı! Başrolde ise Demet Özdemir vardı.

züzel oyuncu bir süre önce sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrıldı. İkili konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Demet ise sinirini Hande Erçel'den çıkardı.

İddiaya göre gerekçe ise Hande'nin daha çok dizi teklifi almasıydı.

Çünkü Demet ile Hande aynı menajerlik şirketine bağlıydı.







Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı.

Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı.

Hande ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı.







Bunu duyan Demet çıldırdı.







Erçel'i kıskandığı için bir ara Instagram'da takipten çıkarttı, 1hafta sonra tekrar takibe aldı. Şimdi herkes Hande'nin Demet'e vereceği tepkiyi merak ediyor.