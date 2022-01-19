Haberler Magazin Videoları Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında kıskançlık krizi! ''Tüm dizi teklifleri ona gidiyor...''

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında kıskançlık krizi! ''Tüm dizi teklifleri ona gidiyor...''

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında kıskançlık krizi! ''Tüm dizi teklifleri ona gidiyor...''
19.01.2022 15:33

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:57
Serenay Sarıkaya bu kez...
Ana Sayfa 00:46
Mardin’de feci kaza: Çok...
Ana Sayfa 03:08
TEM'de ölümlü kaza! Taksici...
Ana Sayfa 02:16
Kabine Toplantısında gündem...
Ana Sayfa 03:48
Merkez Bankası açıkladı: BAE...
Ana Sayfa 00:30
Hakan Sabancı, Dilara Aksüyek...
Ana Sayfa 00:45
Destan 8. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 03:46
Rekabet Kurulu'ndan topla...
Ana Sayfa 01:47
Sırbistan Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 01:17
Kahramanmaraş'ta boru hattında...
Ana Sayfa 23:21
Başkan Erdoğan ve Sırbistan...
Ana Sayfa 01:35
9 ilde eğitime kar engeli!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’tan ayrıldı. Özel hayatındaki krizi işine de yansıttı! Aynı menajerlik şirketine bağlı olan Hande Erçel’i kıskandı: Tüm dizi teklifleri ona gidiyor...

Magazin Videoları

Ünlüler alemi her gün bir krizle çalkalanıyor. Kimi kıyafeti kimi ayrılıkları kimi de aşkları ile gündemi sallıyor.

Ancak bu kez kıskançlık krizi patladı! Başrolde ise Demet Özdemir vardı.

züzel oyuncu bir süre önce sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrıldı. İkili konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Demet ise sinirini Hande Erçel'den çıkardı.

İddiaya göre gerekçe ise Hande'nin daha çok dizi teklifi almasıydı.

Çünkü Demet ile Hande aynı menajerlik şirketine bağlıydı.




Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı.

Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı.

Hande ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı.




Bunu duyan Demet çıldırdı.




Erçel'i kıskandığı için bir ara Instagram'da takipten çıkarttı, 1hafta sonra tekrar takibe aldı. Şimdi herkes Hande'nin Demet'e vereceği tepkiyi merak ediyor.

SON DAKİKA