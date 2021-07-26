Ünlü oyuncu Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı! Sosyal medyada dalga konusu oldu…

İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Can Yaman, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Çekimleri Kasım ayında başlayacak olan Sandakon dizisi için harekete geçen Yaman, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çekimler öncesinde spor yaparak kaslarını güçlendiren oyuncunun paylaşımları, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Peş peşe paylaşımda bulunan Yaman'ın çim zemin üzerinde bilek gücü ile vücudunu çekerek ilerlediği videosu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı. İşte Can Yaman'ın o paylaşımları...