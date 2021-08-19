Ünlü ikilinin yatak sahnesi ortaya çıktı! Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci...

Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı ile kariyerinin zirvesine çıksa da da aslında kendisinin uzun sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bulunuyor. Birkaç sene öncesine kadar şimdiki haliyle pek alakası olmayan oyuncunun değişimi gerçekten hayret verici. Birkan Sokullu'nun, kariyerinde attığı ilk adımlar 2008 yılına dayanıyor. O zamanlar henüz 23 yaşında olan yakışıklı oyuncu, masum halleri ve acemi tavırları ile dikkat çekiyor. Ancak Birkan Sokullu'nun kariyerinde öyle bir an var ki kendisi bile bu hallerinden utandığını söylüyor. O da Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri...

Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri fena 'bu ikili ne alaka' demeyin! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Tuğba'nın... Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu ile bir dönem 'O Şimdi Asker' şarkısı ile meşhur olmuş olan şarkıcı Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri şaşırttı.

Sokullu, son dönemde pek çok dizide rol almış ve Hayat Şarkısı, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle büyük bir çıkış yakalamıştı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde 'Han' karakterini canlandıran ve büyük beğeni toplamış olan Birkan Sokullu'nun 15 sene önceki halleri olay oldu.

Sevilen oyuncunun, O Şimdi Asker şarkısı ile üne kavuşmuş olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Genç halleri ilgi odağı olan Sokullu'nun kariyerinin ilk senelerinde oynadığı Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinden bu yana geçirdiği büyük değişimi ise hayranlarını şaşırttı.

Ayrıca klipte bulunan Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulan sahnelerden oldu.

İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...