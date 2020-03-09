Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kocası Aşkın Sayarı adliye çıkışı ilk kez konuştu! 'Çökmüş durumda' 09.03.2020 15:53

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, katıldığı bir magazin programında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı tarafından hem yıllardır aldatıldığını hem de darp edildiğini itiraf etmişti. Canlı yayında gözyaşları içinde itiraflarını sıralayan ünlü astrolog Nuray Sayarı ve eşi Aşkın Sayarı'nın davası bugün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuştu. Aşkın Sayarı ihanet iddialarına “Benim iş yerime pek çok kadın girip çıkıyor. Asılsız bir iddia. Yalan dolan şu an berbat! Çökmüş durumda” yanıtını verdi. İşte Nuray Sayarı'nın eşinden o iddialara yanıt!

Astrolog Nuray Sayarı canlı yayında herkesi şoke eden açıklamalarla bulunmuştu. Yıllardır kocasından şiddet gördüğünü söyleyen Nuray Sayarı, kaza geçirdim dediğinde bile aslında dayak yediğini, karakolda kayıtlarda düştüm dediğini ve sürekli tehdite maruz kaldığını itiraf etti. Çiftin davası bugün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuştu.

AYAĞI TAKILDI VE DÜŞTÜ!

Aşkın Sayarı davanın 8 Temmuz'a ertelendiğini söyledi ve ekledi: Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü.

İşte Nuray Sayarı'nın canlı yayında gözyaşları içindeki itirafları...

ZİNA DAVASI AÇACAK

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan Filiz isimli bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK, ÇOCUKLARIMA SAHİP ÇIKIN"

2 çocuk annesi Nuray Sayarı, kocasından ölüm tehdidi aldığını söyleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Sayarı, "Can güvenliğim yok, ölüm tehdidi alıyorum ölürsem çocuklarıma sahip çıkın" dedi.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nuray Sayarı, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Kahireli'dir, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi var. Nuray Sayarı'nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire'de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan'a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başladı.

Astroloji ve tarot bilimi ile ilgilenmekte olan Nuray Sayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.



Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa'nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırdı. Nuray Sayarı, İş adamı Aşkın Sayarı ile 1988 yılında evlendi. Doğuş Sayarı (d.1988) ve Ogan Sayarı (d.2006) adında olmak üzere iki oğlu var.