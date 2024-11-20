Türkiye’nin rekor kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ya kızı Fatma’yı ya da vatan toprağını feda edecek

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, #KuruluşOsman etiketiyle her seferinde sosyal medyaya damga vururken YouTube'da da 10 milyon abonesi olan tek dizi unvanına ulaştı. 400 çadırlık bir obadan Cihan İmparatorluğuna yürüyüş hikayesini ustalıkla işleyen ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizi, bu akşam nefes kesen bir bölümle yine izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakteri ya kızı Fatma'yı ya da vatan toprağını feda edecek! İşte atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 171. bölümünden ipuçları...