SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye’nin rekor kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ya kızı Fatma’yı ya da vatan toprağını feda edecek
Haberler Magazin Videoları

Türkiye’nin rekor kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ya kızı Fatma’yı ya da vatan toprağını feda edecek

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 10:35

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, #KuruluşOsman etiketiyle her seferinde sosyal medyaya damga vururken YouTube'da da 10 milyon abonesi olan tek dizi unvanına ulaştı. 400 çadırlık bir obadan Cihan İmparatorluğuna yürüyüş hikayesini ustalıkla işleyen ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizi, bu akşam nefes kesen bir bölümle yine izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakteri ya kızı Fatma'yı ya da vatan toprağını feda edecek! İşte atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 171. bölümünden ipuçları...

SIRADAKİ VİDEO
Uğur Aslan’dan oyuncu ücretleri hakkında espirili çıkış: “Ben 5 milyon alıyorum”
19.11.2024Salı
Hande Erçel’e erken doğum günü sürprizi!
19.11.2024Salı
Kuşum Aydın Serdar Ortaç hakkında duyduklarını canlı yayında açıkladı! “Bu doğruysa bir daha selam vermem”
19.11.2024Salı
“Güzellik genetik” Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel’in annesi ile poz verdi!
19.11.2024Salı
Aslı Enver kızı Elay’la ev hallerini yayınladı! Berkin Gökbudak’ın güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu
19.11.2024Salı
Bunlar da Var
Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber’de: Dere kenarında kellik ilacı bulundu 20:28
Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber'de
20.11.2024Çarşamba
Tıra çarpan tofaş hurdaya döndü: 1 ölü 00:33
Tıra çarpan tofaş hurdaya döndü: 1 ölü
20.11.2024Çarşamba
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri 15:09
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
19.11.2024Salı
Park tuvaletinde kadın çığlığı alarmı! 02:36
Park tuvaletinde kadın çığlığı alarmı!
19.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA