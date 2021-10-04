Haberler Magazin Videoları ''Türkiye'nin ilk gecekondu semti olan Zeytinburnu'nda büyüdük'' diyen Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şener Şen aslen nereli?

''Türkiye'nin ilk gecekondu semti olan Zeytinburnu'nda büyüdük'' diyen Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şener Şen aslen nereli?

''Türkiye'nin ilk gecekondu semti olan Zeytinburnu'nda büyüdük'' diyen Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şener Şen aslen nereli?
04.10.2021 13:38
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Yeşilçam efsanesi Şener Şen bakın aslen nereli çıktı! Ünlü oyuncu Şener Şen, oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Erdal Özyağcılar gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Yeşilçam'ın sevilen yapımları arasında yer alan filmde Zabıta Şakir'i canlandıran Şen'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 79 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle Şener Şen'in memleketini merak ederek "Şener Şen aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Usta oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Şener Şen'in memleketi...


Yeşilçam efsanesi Şener Şen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Şener Şen’in memleketi...

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