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Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşırttı!

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşırttı!
10.01.2023 22:58

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Natuk Baytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 1983 yapımı Tokatçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Çekimleri İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da gerçekleştirilen filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak konusu oldu. Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı. Saatçi için "Yıllar ona uğramamış", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi'nin hayran bırakan son hali...

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