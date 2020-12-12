Survivor Mert Öcal'ı acılara yürüten Saba Tümer meğer... Saba Tümer bikinili cesur pozları hakkında konuştu 'İyi ki kocam yok!

Saba Tümer bikinili cesur pozları hakkında konuştu 'İyi ki kocam yok! Survivor Mert Öcal'ı acılara yürüten Saba Tümer meğer... Saba Tümer yine konuşulacağa benziyor. Dönem dönem yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Saba Tümer geride bıraktığımzı yaza Instagram paylaşımlarıyla damgasını vurmuştu açıklarsanız. Bu kez de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bebek'te spor yaparken görüntülenen ünlü sunucu Saba Tümer, paylaştığı cesur pozlarla ilgili konuştu.

2020 yazına Instagram paylaşımlarıyla damgasını vuran kahkahasıyla ünlü 50 yaşındaki sunucu Saba Tümer yine yaptı yapacağını... Dönem dönem yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Saba Tümer bu kez karantina süreci hakkında konuştu. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan son olarak Survivor Mert Öcal'la adı anılan Saba Tümer Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi ve yine çok konuşulacak bir takım açıklamalara imzasını attı. İşte Saba Tümer'in çok konuşulan o açıklaması...

Kahkahası ile ünlü sunucu Saba Tümer, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Tümer, karantina süreciyle ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Saba Tümer, "Karantina sürecinde yalnızlar evlendi. Sizin evlilikle ilgili düşünceleriniz değişti mi?" sorusuna Hürriyet'in haberine göre, şu cevabı verdi:

"Aksine 'iyi ki evde kocam yok' dedim. Böyle daha çok rahatım. İstediğim zaman canlı yayın yapıyorum, istediğim zaman yiyorum, özgürlüğümü daha çok seviyorum"

Tümer, paylaştığı cesur pozlarla ilgili de konuştu. 50 yaşındaki sunucu, "Her zaman öyle cesur değilim. Fotoğraflarım için hiç kötü yorumlar almadım. Hep güzeldi..." açıklamasını yaptı.

Tümer'in cesur paylaşımlarına ilk yorumu kısa bir süre önce tanıştığı ve övgüler yağdırdığı Survivor Mert yapmıştı.

MERT ÖCAL'IN YORUMU OLAY OLDU

Mert Öcal, Tümer'in paylaşımına, "Acılara yürüyorum korkmuyorum" diye yorum yaptı. Ünlü sunucunun fotoğrafının altına Öcal'ın fanları da yorum yağdırdı.

Saba Tümer kendisine sorulan "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulmuştu.

Tümer, "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya..." demişti.

"MESAJ ATTIM"

Yıllar önce Hırvatistanlı çellist Stjepan Hauser'a mesaj attığını da açıklayan Saba Tümer, "Adama mesaj attım, cevap attı. 'Televizyon sunucusuyum, röportaj yapmak istiyorum' dedim. Profesyonelce bir adımdı yani! O da bana 'Ne zaman geliyorsunuz' dedi. Ben onu keşfettiğimde takipçi sayısı 70 binlerdeydi şimdi 1 milyon..." dedi.