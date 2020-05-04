Survivor Ardahan neden TT oldu? Survivor Ardahan diskalifiye mi oldu?

04.05.2020 12:36

Survivor Ardahan neden TT oldu? Survivor Ardahan ne yaptı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen Survivor 2020'de büyük şok yaşandı. Voleybol maçı sonrasında Ardahan'ın Cemal Can'a yemek vermesi kameralara yansıdı. Acun Ilıcalı ada konseyinde Ardahan'a yaptığı kural ihlali sonucunda verilecek cezayı açıkladı . Ardahan diskalifiye mi olacak? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Ardahan ne yaptı? Ardahan diskalifiye mi olacak? Ne karar alındı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Survivor Ardahan diskalifiye mi oldu? Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Ardahan hakkında söyledikleri dikkat çekiyor. Voleybol maçı sonrasında Ardahan'ın Cemal Can'e yemek vermesi kameralara yansıyor. Survivor'un Gönüllüler takımında mücadele veren Survivor Ardahan, dobra konuşmalarıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor son bölümde Mert ile yaşadığı gerilim ile gündeme gelen Survivor Ardahan'ın ismi aynı zamanda ada konseyinde elenmek üzere de çıktı. Peki Survivor Ardahan ne yaptı? Ne karar alındı?

SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."