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SON DAKİKA: CZN Burak’tan Taha Duymaz açıklaması

SON DAKİKA: CZN Burak’tan Taha Duymaz açıklaması
10.02.2023 11:55 - Son Güncelleme: 10.02.2023 11:56

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi. Halasının evine giden Taha Duymaz'ın enkazda kaldığını ablası Semiha Duymaz duyurmuştu. Taha ve ailesini arama çalışmaları devam ederken, Taha'yı kurtarmak için başından bu yana büyük çaba veren CZN Burak, Taha'nın son durumunu açıkladı.

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