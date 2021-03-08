SON DAKİKA! Başhekim'den üzen açıklama! ''Rasim Öztekin'in hayati tehlikesi bulunmakta''

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin'in sağlık durumu hakkında İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçğulları açıklama yaptı. Başhekim Koçgulları, ''Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır." dedi.

KALP krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçğulları açıklama yaptı. Prof. Dr. Koçoğulları " Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır." dedi.



62 yaşındaki Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürülmüş. Beykoz Devlet Hastanesi'nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi. Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır."