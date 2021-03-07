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Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...

Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve ilk kez açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile...
07.03.2021 15:00
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Murat Balcı 'dehşete kapılıyorum' dedi ve sessizliğini bozdu. Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden oyuncu Esra Dermancıoğlu ile sevgili oldukları yönünde ortaya atılan iddianın ardından ilk kez açıklamada bulunan Murat Balcı, 'Sessiz kalırsan hemen geçer dediler ama git gide daha da can sıkan bir mevzuya dönüştü' diyerek magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına yanıt verdi. Aralarında 15 yaş fark olan ikilinin aşk iddiasının gün yüzüne çıkması son dönemin popüler uygulaması Clubhouse'da yer alan fotoğraf oldu.


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