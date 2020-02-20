Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an... 20.02.2020 13:34

Acun Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir anısını anlattı ortalık yıkıldı. Oğuzhan Uğur'un sunduğu Survivor Tehlikeli Sular'a katılan Acun Ilıcalı, burada samimi açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile ilgili yıllar öncesinde yaşadıkları bir anıyı burada paylaşan Ilıcalı, epey şaşırttı. İşte Acun Ilıcaı'nın Fatih Terim anısı...

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Survivor Tehlikeli Sular'a katılan Acun Ilıcalı, burada samimi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN FATİH TERİM ANISI

Fatih Terim aradı bir gün. 'Acun' dedi, 'Bir çocuk var, Survivor'a katılmak istiyor. Oluyorsa bir düşünür müsün?' Ben de, 'Tamam hocam, sizden geliyorsa tabii ki ilgileniriz' dedim.

Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim. Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki: Bizim durumu şöyle anlatayım. Bizim iş çok ciddi. Şöyle bir örnekle verebilirim. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu.

Birkaç gün sonra Fatih Hoca aradı. "Acun" dedi, "arkadaşla ilgilenmişsin sağol" dedi. "Ne demek hocam tabii ki ilgileneceğim" dedim.

"Bir şey demişsin" dedi. "Ben yollasam Fatih hoca oynatacak mı? demişsin". "Çok güzel söylemişsin" dedi.

Ben de övgü almayı bekliyordum o an. Fatih Terim'in cevap şu: Biz bunu hak edecek ne yaptık? dedi.