‘Sivaslı Cindy’ lakaplı Tülin Şahin üç aylık bebeği Siena ile Londra'da podyuma çıktı /Video 18.02.2020 14:27

‘Sivaslı Cindy’ lakaplı Tülin Şahin, Londra Moda Haftası’nda üç aylık bebeği Siena ile birlikte podyuma çıktı. Defileyi izlemeye giden modaseverler ise anne-kızı dakikalarca ayakta alkışladı...

Ünlü modacı Yakup Biçer, markasının "Pehlivan" isimli koleksiyonunu, Londra Moda Haftası'nda Victoria House Hall'de tanıttı. Doğumundan 1 hafta önce Biçer'in tasarımlarını taşıyan süper model Tülin Şahin, ise bu kez 3 aylık bebeği Siena ile podyuma çıktı.

Defileyi izleyen modaseverler ise ana kızı dakikalarca alkışladı. O anlarda çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, duygularını şu sözlerle anlattı: "Dünyanın en genç süpermodeli bugün podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıyım anlatamam! Çok özel bir an oldu..."

BU BAKIŞA ERİDİM

Küçük Siena, annesinin podyum hazırlıklarını merakla izledi. Bu kareyi Instagram'da paylaşan Şahin, "Eridim" dedi.



Bebeğini üç ay önce dünyaya getiren Tülin Şahin, her zamanki gibi çok fitti.