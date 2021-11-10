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Sibel Can'ın eski eşi ve kızı Melisa'nın babası Hakan Ural öldü mü? Nur Tuğba Namlı'dan jet açıklama!

Sibel Can'ın eski eşi ve kızı Melisa'nın babası Hakan Ural öldü mü? Nur Tuğba Namlı'dan jet açıklama!
10.11.2021 12:43
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Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Neler Oluyor Hayatta program sunucularından Hakan Ural, koronavirüse yakalanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara çıkamayan Ural'ın durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği yönünde iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından program partneri Nur Tuğba Namlı'dan canlı yayında Hakan Ural'ın son durumu hakkında açıklama geldi. Peki, Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Hakan Ural öldü mü son dakika? İşte son gelişmeler!

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Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'ın son durumu hakkında program partneri Nur Tuğba Namlı'dan canlı yayında açıklama geldi.

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.

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