Sibel Can'ın eski eşi ve kızı Melisa'nın babası Hakan Ural öldü mü? Nur Tuğba Namlı'dan jet açıklama!

Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Neler Oluyor Hayatta program sunucularından Hakan Ural, koronavirüse yakalanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara çıkamayan Ural'ın durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği yönünde iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından program partneri Nur Tuğba Namlı'dan canlı yayında Hakan Ural'ın son durumu hakkında açıklama geldi. Peki, Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Hakan Ural öldü mü son dakika? İşte son gelişmeler!