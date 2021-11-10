Sibel Can'ın eski eşi ve kızı Melisa'nın babası Hakan Ural öldü mü? Nur Tuğba Namlı'dan jet açıklama!

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'ın son durumu hakkında program partneri Nur Tuğba Namlı'dan canlı yayında açıklama geldi.

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.