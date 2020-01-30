Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Miss Turkey 2012 yılında ikinci seçildi ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, şu sıralar özel hayatından çok kariyeri ile konuşuluyor. Yaptığı Instagram paylaşımları ile de dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın çocukluk dönemine ait fotoğrafları internete sızdı. Ünlü oyuncuyu görenler şok oldu. İşte Serenay Sarıkaya...
Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şoke eden hali30.01.2020 17:11
- Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı sızdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şoke eden hali
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