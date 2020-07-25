Selülitli imajını bikinili banyo pozlarıyla örtmeye çalışan Duygu Özarslan'dan hayranlarını korkutan video: Bu son gece...

25.07.2020 10:03

Selülitli ve photoshoplu fotoğraflarıyla geçtiğimiz haftalara damga vuran Instagram fenomeni Duygu Özarslan, korkutan şok videosu ile sosyal medyada olay oldu. Selülitli imajını instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla örtmeye çalışan Duygu Özarslan'dan hayranlarını üzen ve korkutan bir paylaşım geldi. Özarslan banyodan ağlayarak çektiği videoda; "Çok kötü... Eating disorder... progress... şu an relapse... Bunun bana yaşatılmasını... Ünlü olmak... Lütfen geçsin... Bu son gece.." şeklinde ifadeler kullandı. İşte şoke eden o video...

Ünlü fenomen Duygu Özaslan son günlerde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Bulimia nervoza olduğunu açıklamış, bikinili fotoğrafları ile gündem olmuştu. Ancak sosyal medyada dolaşan bir video gündeme oturdu. Özarslan banyodan ağlayarak çektiği videoda; "Çok kötü... Eating disorder... progress... şu an relapse... Bunun bana yaşatılmasını... Ünlü olmak... Lütfen geçsin... Bu son gece.." şeklinde ifadeler kullandı.