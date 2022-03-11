Selen Görgüzel Hamdi Alkan çifti boşanıyor mu? Şehvetli öpüşme sahnesi mi ilişkiyi bitirdi? Selen Görgüzel'den boşanma açıklaması

2014 yılında nikah masasına oturan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel çiftinden kötü haber geldi.

Sık sık boşanacakları yönünde çıkan haberlerle magazin basınında yerini alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMA KARARI ALDILAR

Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi. Selen Görgüzel'in, eşiyle yaşadığı Zekeriyaköy'deki evinden ayrıldığı ortaya çıktı.

BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, boşanma haberlerinin ardından ilk kez konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre Görgüzel, şunları söyledi:

"Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız"