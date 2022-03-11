Haberler Magazin Videoları Selen Görgüzel Hamdi Alkan çifti boşanıyor mu? Şehvetli öpüşme sahnesi mi ilişkiyi bitirdi? Selen Görgüzel'den boşanma açıklaması

Selen Görgüzel Hamdi Alkan çifti boşanıyor mu? Şehvetli öpüşme sahnesi mi ilişkiyi bitirdi? Selen Görgüzel'den boşanma açıklaması

Selen Görgüzel Hamdi Alkan çifti boşanıyor mu? Şehvetli öpüşme sahnesi mi ilişkiyi bitirdi? Selen Görgüzel'den boşanma açıklaması
11.03.2022 12:30

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Hamdi Alkan ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Hamdi Alkan ile yaşadığı Zekeriyaköy'deki evinden ayrıldığı ve Etiler'e taşındığı iddia edilen Görgüzel ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Magazin Videoları

2014 yılında nikah masasına oturan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel çiftinden kötü haber geldi.

Sık sık boşanacakları yönünde çıkan haberlerle magazin basınında yerini alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMA KARARI ALDILAR
Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi. Selen Görgüzel'in, eşiyle yaşadığı Zekeriyaköy'deki evinden ayrıldığı ortaya çıktı.

BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, boşanma haberlerinin ardından ilk kez konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre Görgüzel, şunları söyledi:

"Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız"

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