Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi... Usta sanatçı Selami Şahin'den bomba açıklama geldi, 'horoz-tavuk' diyaloğu yeniden hortladı. Yeni albüm için kolları sıvayan Şahin, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile olan öpüşme fotoğrafının hatırlatılması üzerine verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Selami Şahin'in açıklaması akıllara yıllar evvel karısı Didem Şahin'in İrem Derici hakkındaki 'horoz-tavuk' çıkışını getirdi!