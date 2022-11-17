Selami Şahin 'Alışmak Sevmekten Zor' şarkısını meğer 3 ay aynı evde yaşadığı o ünlü kadına yazmış...

Selami Şahin'in 'Alışmak Sevmekten Zor' şarkısının hikayesi ortaya çıktı! Meğer 3 ay aynı evde yaşadığı o ünlü kadına yazmış... Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selami Şahin, geçtiğimiz günlerde 50 yılı aşkın sanat hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Seslendirdiği şarkılarla gönüllerde taht kurmayı başaran usta sanatçı Selami Şahin'in, 1982 yılında yorumladığı 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı parçasının hikayesi ortaya çıktı. Şarkının hikayesini duyanlar şaştı kaldı.